Embalse Topocoro: entre el olvido del CAI Fluvial y el nuevo intento por rescatarlo

Se firmó el contrato para la construcción del primer CAI Fluvial de Colombia que estará ubicado en el embalse de Topocoro en Santander. Foto: Gobernación de Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Continúa en el limbo el CAI Fluvial 'Pienta’, concebido en 2017 como el primer centro policial flotante del país para vigilar el embalse de Topocoro en Santander.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

A pesar de los más de 1.800 millones de pesos invertidos y de haber sido anunciado como un hito en seguridad, turismo y desarrollo regional, la embarcación permanece atracada en un muelle sin cumplir con el objetivo para el cual fue diseñada.

La infraestructura es un catamarán de tres plantas con capacidad para 10 tripulantes, debía operar las 24 horas para controlar actividades turísticas, de pesca y navegación en las más de 7.000 hectáreas del embalse.

Puede leer: VIDEO: Se desplomó parte del cerro El Picacho, ícono turístico y de peregrinación en Santander

Además de atender emergencias y fortalecer la presencia del Estado en una zona históricamente afectada por grupos armados ilegales.

Sin embargo las fallas en la planeación, sobrecostos, trámites jurídicos sin resolver y la negativa de la Policía Nacional de asumir la operación han convertido el proyecto en un símbolo de ineficiencia administrativa.

Más noticias: La vida clandestina de Gustavo Petro en Bucaramanga y otras historias en un libro

Según documentos oficiales la institución policial se ha resistido a recibir en comodato la nave debido a vacíos legales sobre su jurisdicción en aguas continentales.

Ante la creciente preocupación de las comunidades y empresarios turísticos de la zona, la actual gobernación de Santander ha iniciado un nuevo intento de rescate.

Le puede interesar: Joven murió ahogado en Las Gachas: atractivo turístico de Santander. ¿Qué pasó?

“La verdad que no es un elefante blanco. Se había liquidado el convenio con la policía para su operación, pero nuestro gobernador ha insistido en los consejos de seguridad en que esta institución retome el control en Topocoro”, afirmó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández.

El funcionario agregó que el departamento gestiona con el Ministerio de Transporte la instalación de un punto de inspección fluvial y busca que la policía nacional cuente con botes, lanchas rápidas y motores fuera de borda para ejercer patrullajes efectivos.

Otras noticias: Del trasplante al podio mundial: santandereano gana medalla corriendo en Alemania

“Queremos consolidar un centro administrativo interinstitucional que impacte en la seguridad del embalse y su área de influencia”, precisó Hernández.

Mientras tanto el panorama no es alentador según el contrato para el muelle de Topocoro, el cual está suspendido por trámites ambientales y obras complementarias, como la vía de acceso y el edificio administrativo que apenas van a licitación.

Ocho años después de su concepción el CAI Fluvial sigue sin zarpar.