Siguen vandalizando las estaciones de Metrolínea: esta vez fue la de Provenza

Bucaramanga

Metrolínea, el sistema de transporte masivo en el área metropolitana de Bucaramanga, volvió a ser vandalizado y esta vez fue en la estación de Provenza en donde los vidrios fueron partidos y afectadas otras partes de la infraestructura.

El gerente de Metrolínea, Emiro José Castro, ha sido enfático en rechazar este tipo de hechos violentos que se han presentado en las estaciones y que se suman a los incendios que se han presentado en algunos portales, dejando incinerados varios buses que anteriormente eran usados por el sistema.

“Esto es un llamado urgente a sentarnos en una mesa con los alcaldes municipales, los entes de control, las autoridades de policía y vigilancia. Recordemos que los destinatarios de los bienes que se construyeron son los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, por eso hago un llamado urgente a su protección y cuidado. Metrolínea es de todos”, ha reiterado el gerente en varias ocasiones.

En este ataque fue encontrado un martillo por lo que las autoridades investigan si fue utilizado en este acto vandálico en contra de las estaciones mientras que desde la comunidad hacen un llamado para que se mantenga la seguridad en todo el sistema pues sigue siendo un centro de acopio para habitantes en condición de calle.