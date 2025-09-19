Colombiano de Piedecuesta habría muerto en combate en Ucrania: su familia espera la repatriación

Bucaramanga

La guerra en Ucrania volvió a enlutar a una familia santandereana.

Desde Piedecuesta, Fabio Silva Camacho confirmó que su hermano, José Antonio Silva Camacho de 40 años, habría perdido la vida en medio de una operación militar en territorio controlado por fuerzas rusas.

José Antonio, exintegrante del Ejército Nacional retirado hace cerca de una década, viajó a Ucrania con la ilusión de mejorar sus ingresos, ahorrar para una vivienda y montar un negocio propio.

“Se fue con la esperanza de un futuro mejor, porque acá con trabajos al mínimo era imposible”, contó en Caracol Radio su hermano.

El exmilitar habría ingresado a varias unidades de combate extranjeras, donde las promesas económicas no siempre se cumplieron.

Según su familia los pagos eran irregulares, algunas misiones no fueron remuneradas y tras sufrir heridas en una operación, estuvo incapacitado sin recibir los beneficios esperados.

“Él soñaba con ahorrar lo suficiente para comprar una casa, incluso alcanzó a adquirir un lote pero no pudo reunir más. En la última misión nos dijeron que cayó en línea enemiga y que aún no han podido recuperar su cuerpo, por la presencia de drones y combates en la zona”, explicó Silva Camacho.

La familia mantiene comunicación con un supuesto comandante de la unidad en la que estaba incorporado, aunque la información es escasa y confusa.

Entre la incertidumbre esperan que el gobierno colombiano a través de la Cancillería les brinde apoyo para repatriar el cuerpo y darle una despedida digna.

José Antonio deja un hijo de trece años en Bogotá. “Queremos darle sepultura como se debe, no quedarnos con esa duda de si lo pudieron rescatar o no. Eso es lo que más nos duele, no poder cerrar este capítulo”, expresó el familiar.

La situación revive la cruda realidad respecto a la participación de ciudadanos colombianos en conflictos internacionales, muchos de ellos motivados por las dificultades económicas en el país y las promesas de altos pagos en escenarios de guerra.

“Le decían que si no entran a misión solo les dan como 12 millones. Si entraban a misión algunas veces en el mes se ganaban los 19 millones”.

Hace poco una familiar de otro santandereano, Alejandra Romero Martínez, contó en este medio que son más de 100 colombianos que han muerto en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Las mismas familias de los militares caídos en combate crearon un grupo en WhatsApp para estar en permanente comunicación.

En el grupo hay al menos un centenar de participantes, todos con seres queridos caídos en acción.

Una de esas familias es la de Alejandra, hermana de Hector Eduardo Salinas Romero, un florideño que se había ido en mayo pasado para unirse a las tropas de Ucrania.

Hace algunos días otros colombianos que se encontraban en el país europeo llamaron para informar que había caído en un campo minado, mientras efectuaba una misión en el frente de batalla.