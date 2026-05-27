Santander: desde hoy quedan suspendidos trámites de identificación en la Registraduría

A partir de hoy, miércoles 27 de mayo, al mediodía quedaron suspendidos los servicios de identificación en las sedes de la Registraduría por la logística de las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.

Trámites relacionados con cédulas y registro civil, mientras avanza la distribución de urnas, cubículos y demás material electoral en los diferentes municipios del departamento.

Sin embargo, la entrega de cédulas continuará hasta el próximo viernes 29 de mayo a las 3 de la tarde horario establecido por la Registraduría para reclamar los documentos antes de las elecciones presidenciales.

Así será la jornada electoral en Santander

1.861.932 ciudadanos están habilitados para votar en Santander.

El departamento tendrá 825 puestos de votación.

346 puestos estarán ubicados en zonas urbanas y 479 en sectores rurales.

También funcionarán 5.690 mesas de votación.

En centros carcelarios fueron habilitadas nueve mesas de votación.

La Registraduría también recordó que los ciudadanos podrán votar presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital.

“Hasta el momento no tenemos reportada ninguna novedad”, señaló Luis Felipe Cifuentes, delegado departamental de la Registraduría, quien aseguró que se ajustaron algunos aspectos logísticos tomando como referencia situaciones registradas en elecciones anteriores.