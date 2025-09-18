Otro interno murió en cárcel de Palogordo: denuncian fallas en controles de ingreso y hacinamiento

Bucaramanga

Un nuevo hecho fatal sacude la cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo, en Girón (Santander).

En menos de 48 horas se registraron dos muertes de internos, lo que aumenta la preocupación por la crisis carcelaria en la región.

La más reciente víctima, según denunció el veedor de derechos carcelarios Hernando Mantilla Medina, falleció en su celda tras ingerir cápsulas de droga que al parecer había ingresado durante la visita dominical.

“El interno consumió esas cápsulas y estas se le estallaron en el estómago. Murió dentro de su celda. Aquí hay una responsabilidad clara en los controles de ingreso”, afirmó Mantilla.

El defensor explicó que en varias ocasiones ha advertido sobre la forma en que sustancias ilícitas ingresan al penal, especialmente durante los fines de semana; muchas veces ocultas en partes íntimas de las visitantes.

“Esta vez no hubo incautación y la droga entró. El responsable es el sistema carcelario que no está haciendo el debido control”, agregó.

La denuncia también señala la dificultad de realizar una vigilancia efectiva frente al alto número de visitantes. Más de 2.400 internos reciben, en promedio, igual número de familiares cada día de visita.

A esta situación se suma el hacinamiento y la falta de personal para los registros.

Mantilla Medina recordó que la crisis va más allá de Palogordo.

En la cárcel Modelo de Bucaramanga ya se han reportado 182 casos de tuberculosis y en Palogordo otros 64, lo que evidencia una grave vulneración del derecho a la vida y la salud de la población privada de la libertad.

“Mientras no se resuelva el hacinamiento y se garanticen verdaderos controles seguiremos lamentando muertes de internos”, puntualizó el veedor.