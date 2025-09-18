Bucaramanga

VIDEO | Atraco a mano armada en Bucaramanga: motoladrones robaron a comerciante en zona industrial

Hombres armados irrumpieron a la salida de una bodega de la vía Chimitá y despojaron de celulares y dinero en efectivo a un repartidor de almuerzos. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad.

Abelardo Castillo, trabajador del sector

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga

En zona industrial de la vía Chimita, vía que comunica a Bucaramanga con Girón, seis hombres que se movilizaban en tres motocicletas llegaron hasta la salida de una bodega, donde un hombre a bordo de un vehículo que se disponía a salir después de realizar la entrega de almuerzos en ese sector, fue atracado por motoladrones.

Según testigos, los sujetos parrilleros descendieron de las motocicletas y con armas de fuego intimidaron al comerciante.

Le robaron el celular, le robaron la platica de los almuerzos que había vendido, como el señor vende almuerzos, se los piden y él los reparte por todas las bodegas de por ahí, todas las empresas y ya lo que le habían pagado se lo robaron. Le robaron el celular y le robaron un poco jodas del carro, mejor dicho se metieron al carro y le robaron todo lo que tenía por dentro”, relató Abelardo Castillo trabajador del sector.

Abelardo señaló que la persona asaltada es un adulto mayor y que quizás los delincuentes creyeron que podía llevar altas sumas de dinero.

Eso fue ahí en la bodega, por toda la vía a girón al Café Madrid en la parte donde queda saceites al frente de la empresa saceites. El señor iba llevando los almuerzos y se le fueron, se abalanzaron al viejo creyendo que llevaba plata y atracaron viejito”, comentó.

Agregó que a la víctima del atraco lo amenazaron de muerte si no accedía a entregarle todas sus pertenencias. Y que además de lo que le robaron, el producido de los almuerzos, el celular y otros objetos personas que llevaba en el automóvil, también pudo haber recibido golpes.

Vea aquí el video del violento atraco a mano armada en Bucaramanga:

