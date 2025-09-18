VIDEO | Atraco a mano armada en Bucaramanga: motoladrones robaron a comerciante en zona industrial

Bucaramanga

En zona industrial de la vía Chimita, vía que comunica a Bucaramanga con Girón, seis hombres que se movilizaban en tres motocicletas llegaron hasta la salida de una bodega, donde un hombre a bordo de un vehículo que se disponía a salir después de realizar la entrega de almuerzos en ese sector, fue atracado por motoladrones.

Según testigos, los sujetos parrilleros descendieron de las motocicletas y con armas de fuego intimidaron al comerciante.

“Le robaron el celular, le robaron la platica de los almuerzos que había vendido, como el señor vende almuerzos, se los piden y él los reparte por todas las bodegas de por ahí, todas las empresas y ya lo que le habían pagado se lo robaron. Le robaron el celular y le robaron un poco jodas del carro, mejor dicho se metieron al carro y le robaron todo lo que tenía por dentro”, relató Abelardo Castillo trabajador del sector.

Abelardo señaló que la persona asaltada es un adulto mayor y que quizás los delincuentes creyeron que podía llevar altas sumas de dinero.

“Eso fue ahí en la bodega, por toda la vía a girón al Café Madrid en la parte donde queda saceites al frente de la empresa saceites. El señor iba llevando los almuerzos y se le fueron, se abalanzaron al viejo creyendo que llevaba plata y atracaron viejito”, comentó.

Agregó que a la víctima del atraco lo amenazaron de muerte si no accedía a entregarle todas sus pertenencias. Y que además de lo que le robaron, el producido de los almuerzos, el celular y otros objetos personas que llevaba en el automóvil, también pudo haber recibido golpes.

