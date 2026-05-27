Suspenden porte de armas durante elecciones presidenciales en Santander

La Quinta Brigada del Ejército Nacional anunció la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en toda su área de operaciones, como parte de las medidas de seguridad adoptadas para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución No. 00004045 del 25 de mayo de 2026 y hace parte del denominado Plan Democracia 2026, estrategia con la que las autoridades buscan garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral.

La medida aplicará en los 95 municipios bajo jurisdicción de la Quinta Brigada, incluyendo todo el departamento de Santander, además de Yondó, en Antioquia; Aguachica, Gamarra, San Alberto, San Martín y Río de Oro, en Cesar; y los municipios de Cáchira y La Esperanza, en Norte de Santander.

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Según informó el Ejército Nacional, la suspensión comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

La restricción cobija tanto armas de fuego como armas traumáticas y se adopta en cumplimiento de las directrices emitidas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.

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Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer las condiciones de seguridad durante los comicios, prevenir alteraciones del orden público y brindar garantías para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad.

El Ejército invitó a la ciudadanía a acatar las disposiciones establecidas durante el proceso electoral y recordó que el incumplimiento de la medida puede generar sanciones contempladas en la normatividad vigente.