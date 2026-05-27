Corte Constitucional ordenó a Piedecuesta garantizar igualdad para mujeres en torneos de fútbol

La Corte Constitucional de Colombia hizo un fuerte llamado de atención al municipio de Piedecuesta y al InderPiedecuesta, en Santander, tras evidenciar un trato desigual contra mujeres futbolistas rurales en un torneo comunitario realizado en 2025.

La decisión quedó consignada en la sentencia T-126 de 2026, en la que el alto tribunal concluyó que la distribución de cupos del Torneo Veredal de Fútbol generó un escenario discriminatorio: mientras se habilitaron 35 plazas para equipos masculinos, solo se abrieron 10 para conjuntos femeninos.

La tutela fue presentada por Leydy Marcela Pita Barón y otras jugadoras, quienes denunciaron que la medida limitó su participación deportiva y afectó derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación por género y el acceso al deporte y la recreación.

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Aunque el campeonato ya se disputó y las deportistas no pudieron participar, lo que jurídicamente configuró un “daño consumado”, la Corte decidió pronunciarse de fondo para impedir que situaciones similares vuelvan a repetirse.

En su análisis, la corporación advirtió que las entidades públicas no pueden justificar diferencias entre hombres y mujeres sin argumentos objetivos y constitucionalmente válidos, especialmente cuando se trata de poblaciones históricamente excluidas, como las mujeres rurales.

La Sala Quinta de Revisión, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Jorge Enrique Ibáñez Najar y la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, sostuvo que incluso decisiones aparentemente neutrales pueden terminar profundizando brechas de género.

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La Corte recordó además que el deporte no solo es una actividad recreativa, sino una herramienta de integración social, salud física y mental y desarrollo comunitario, por lo que restringir el acceso de las mujeres a estos espacios impacta directamente sus derechos.

Por esa razón, el tribunal ordenó a InderPiedecuesta crear criterios “objetivos, transparentes y verificables” para asignar cupos en torneos deportivos, garantizando condiciones equitativas entre hombres y mujeres.

Además, exhortó a la Alcaldía de Piedecuesta a incluir medidas concretas para fortalecer el deporte femenino rural dentro de sus políticas públicas, con metas claras y mecanismos de seguimiento.