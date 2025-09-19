Descartan presencia de grupos al margen de la ley en Lebrija tras video de hombres con armas largas

Bucaramanga

El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, confirmó que sí es reciente el video que compartió el gobernador Juvenal Díaz Mateus advirtiendo que hombres de civil estaban portando armas largas, sucedió el martes en la vereda Cusaman de este municipio y uno de los hombres que aparece allí se entregó a las autoridades.

“Al parecer son armas traumáticas y que desde luego pues lo que nosotros reprochamos es que se esté generando digamos que un espectáculo, un tema de permitir que quede como en el ambiente como si hubiera un grupo o grupos ya recorriendo el municipio”, dijo el alcalde.

Las autoridades confirmaron que no hay presencia de grupos al margen de la ley como disidencias de las farc o eln en lebrija, sin embargo, se reforzó la seguridad en el municipio y en zona rural.

A su turno, el general Oscar Hernández, secretario del interior de Santander hizo un llamado a la ciudadanía para que se reporte cualquier hecho que afecte la normalidad en el departamento.