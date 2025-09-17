Ataque de abejas en Santander dejó a adultos mayores con más de 200 picaduras cada uno / sankai

Bucaramanga

La tranquilidad de la vereda Palocortado, en Curití, se vio alterada tras el ataque de un enjambre de abejas contra dos adultos mayores, de 73 y 64 años, quienes recibieron cerca de 200 picaduras cada uno.

El hecho ocurrió en predios de una reserva hídrica supuestamente de la alcaldía de San Gil, donde fueron detectadas nueve colmenas instaladas de manera irregular para explotación apícola.

Los afectados estaban en la zona sin protección ni autorización e hicieron movimientos que habrían alterado los enjambres, lo que desencadenó la agresión masiva.

Puede leer: Cayó en Bucaramanga hombre que usaba aplicaciones de citas para atacar y abusar de mujeres

Tras la emergencia fueron trasladados al Hospital Integrado San Roque de Curití, donde ingresaron en estado crítico con afectaciones respiratorias y de presión sanguínea.

Desde el centro hospitalario confirmaron que “los dos pacientes ingresaron con alrededor de 200 picaduras distribuidas en cabeza, cara, cuello y extremidades. Presentaban inestabilidad hemodinámica y respiratoria, por lo cual requirieron atención inmediata con oxígeno, líquidos endovenosos, adrenalina, antihistamínicos y antiinflamatorios”.

Le sugerimos: Descubren fósil de depredador marino en Zapatoca, se convierte en el más antiguo de Colombia

Uno de los pacientes presentó un cuadro de posible hemorragia gastrointestinal, lo que obligó a su traslado a un centro de segundo nivel.

El otro logró superar las 24 horas de observación sin complicaciones y fue dado de alta.

Más noticias: Cosecha cafetera en Santander dejaría 1,5 billones de pesos, superando los resultados del año pasado

Habitantes de la zona exigen la retirada urgente de las nueve colmenas ilegales, ya que representan un riesgo latente para estudiantes, funcionarios y visitantes que realizan labores ambientales en la reserva.