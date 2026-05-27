Santander invierte más de $800 millones para fortalecer educación del pueblo indígena U’WA

La Secretaría de Educación de Santander realizó una visita al territorio indígena U’WA, en el municipio de El Cerrito.

La visita también dejó el anuncio de más de 800 millones de pesos para apoyar la educación de cerca de 300 estudiantes que que reciben clases en zona rural bajo un modelo educativo propio de esta comunidad ancestral.

También fueron entregados 299 uniformes escolares para estudiantes de la comunidad y se revisaron las condiciones de la residencia estudiantil.

Por último, las autoridades verificaron el avance de la nueva infraestructura que reemplazará la subsede Tosusa, obra que beneficiará a más de 30 niños y niñas del sector.