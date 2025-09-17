Capturan a tres integrantes del Clan del Golfo que extorsionaban en Santander

En una operación conjunta entre el GAULA de la Policía Santander y el GAULA Militar, fueron capturados en flagrancia tres integrantes de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del GAO Clan del Golfo, señalados de cometer extorsiones en varias zonas rurales del departamento.

Los procedimientos se adelantaron en los municipios de Lebrija, Sabana de Torres y Rionegro, donde se desarrollaban labores de seguimiento a las actividades criminales de alias “Ricardo” (José Luis Martínez Montero, 41 años), alias “El Indio Samoa” (Ernesto Morroco Chami, 39 años) y alias “El Indio Menor” (Aladino Morroco Chami, 32 años). Los tres fueron sorprendidos en el momento en que recibían dinero producto de una extorsión a un minero artesanal en zona rural de Lebrija.

De acuerdo con la investigación, los capturados habrían pertenecido en 2021 a las disidencias de las FARC y actualmente se dedicaban a intimidar a campesinos, palmicultores y comerciantes, a quienes exigían sumas de dinero que oscilaban entre 5 y 10 millones de pesos.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que estos hombres llegaban hasta las fincas de la región para presionar a sus víctimas con amenazas y cobros ilegales. Además, destacó que gracias a la acción oportuna del GAULA se logró su captura en flagrancia.

¿Qué significa para Santander?

De acuerdo con la Policía, se trata de un golpe directo al brazo financiero del Clan del Golfo en el departamento, lo que evita la continuidad de intimidaciones que buscaban desestabilizar la economía regional y generar temor en la población.

Los tres hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Nacional y el GAULA reiteraron que la ofensiva contra las estructuras criminales se mantendrá en todo el departamento, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y la tranquilidad en las zonas rurales.