El Presidente Gustavo Petro insiste en que la nueva fase del cambio requiere una “Constituyente”

Manizales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde La Dorada en Caldas, en el acto de entrega de 18 mil hectáreas para el magdalena medio como parte de su propuesta de reforma agraria, se refirió a temas como asociatividad y la unión de los campesinos y demás sectores y los invitó a acceder a los mecanismos que la Constitución Nacional ya establece y destacando además que se requiere una Asamblea Nacional Constituyente que se vuelva una realidad un estado de derecho que no se vuelva un estado mafioso.

“Le hicieron conejo a la constitución del 91″: Petro

Según el Presidente Petro, “la Constitución de 1991, con su concepto de estado social de derecho, a la que le pusieron trampa, le hicieron conejo por andar de brazo de la gobernanza paramilitar”.

Insistió además que los proyectos enfocados al agro y a los campesinos requieren la implementación efectiva de ese principio en la realidad del país y que solo eso se logrará convocando al pueblo.

“Ya no se trata de una consulta popular, sino de una Asamblea Constituyente que permita el poder popular constituyente en Colombia. Esto se logrará a través de la organización y la unión.

Llamado a la Constituyente para dar continuidad a los programas

Insistió a los asistentes al acto en La Dorada, que si quieren que el programa de restitución de tierras continúe, se debe convocar el poder constituyente.

“La Asamblea Constituyente que haga realidad el poder popular constituyente en Colombia y a través de los mecanismos que la misma Constitución del 91 otorga para volverlo realidad. Para eso, organización, para eso, aglutinamiento (...) Entonces el poder constituyente, no hay otro camino. Es la nueva fase de la lucha popular, es la nueva fase de este que es el gobierno del cambio, es la fase en la que se compromete la actividad, el tiempo, el físico del presidente presidente de la República, Petro”, destacó el mandatario.