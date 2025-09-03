¿Qué se juega el país con la elección a magistrado de la Corte Constitucional?

En Hora20 el análisis a los elementos que están en juego con la elección de nuevo magistrado a la Corte Constitucional que tendrá lugar mañana en el Senado de la República. Una mirada a los elementos centrales de esta elección, cómo están las candidaturas y el panorama de las cargas ideológicas ante los preferidos para llegar a la alta corte. También los retos que enfrenta la corporación, una posible politización y la actuación de la Corte en la actual coyuntura.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Rojas, juez Laboral del Circuito, y profesor del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado, señaló que los trinos del presidente sobre la elección de magistrado no le hacen bien a la mesura que se necesita en este momento, “hay ambiente crispado, se mira con sospecha, el presidente presiona por el tema de pensiones, dice que guardan los temas y es fruto de un ambiente políticos, donde medios testifican de ese ambiente político crispado, pero es fruto de eso, se le hace daño a la Corte”. Apuntó que la Corte está rodeada de auxiliares y técnicos, “no es que se llega con un fallo y ya, la Corte tiene gran reputación, jurisprudencia y ese debate que hay ahora le hace mucho daño, por eso hay que atemperar el tema”.

Humberto Sierra Porto, doctor en derecho, exmagistrado de la Corte Constitucional, Director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado y exjuez de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteó que el mundo no se acaba con esta elección, “no vamos a ser Venezuela, tampoco caminamos hacia un sistema republicano antiwoke de extrema derecha, pero sí preocupa cómo los líderes políticos, como el Presidente, intentan crear un escenario de radicalismo, de polarización y de zozobra; la gente cree que se juega la vida en decisiones”. Señaló que los ternados son grandes juristas y cualquiera permitirá estabilidad, “con esta elección se juega mucho más que la coyuntura de gobierno y oposición. Este magistrado estará libre del sesgo que provenga de la elección; no jugamos en la Corte un tema central para el país que es el tema de tierras, el tema de cuándo se debe reconocer baldíos o no, el tema de minorías, derechos campesinos, alcance Escazú, el papel de jurisdicción agraria, la clase de jueces, el papel de los gremios en el campo, el mecanismo de outsourcing, ese es lo de fondo”.

De otro lado, dijo que la situación de la elección y las discusiones que se han desatado es un manifiesto de la precariedad del debate político, “no se habla de derechos, de minorías, del tema tierras, nada de lo importante se señala, de autoritarismo, de derivas, de política internacional con los tratados; mañana en la mañana intervienen candidatos y de inmediato se da la votación, entonces qué debate tendremos, es el tema de quienes están a favor y quienes no”.

José David Riveros, abogado con enfoque en Gobierno, exsecretario de Gobierno de Bogotá y consultor, apuntó que esta elección es un asunto de gran relevancia para la sociedad, “pero no sabemos ni qué piensan los ternados, no se sabe qué piensan ideológicamente, nadie les ha preguntado, todo el mundo asumió bandos porque tanto el Presidente como la oposición decidieron que así sería elección”. Además, dijo que no es independiente un magistrado que se compromete a tumbar todo lo del Gobierno, como tampoco es llegar a defender todo, “eso no es independencia y eso no se puede exigir. Sí hay que preguntarles ideológicamente y hace parte del proceso con las cortes y por supuesto el congreso como ente político y ahí también se busca que la Corte tenga injerencia en manera como representa posición ideológica y política del momento”.

Señaló la importancia de que este proceso esté dotado de transparencia con el fin de que el ciudadano tenga la forma de asegurarse frente a la representación. También recordó que la terna viene de la Corte Suprema de Justicia tras hacer una evaluación, “entonces no es facho votar por Camargo, ni es petrista votar por Balanta; ambos tienen méritos para llegar a la Corte”.

Para Catalina Botero, abogada, experta en derecho constitucional, conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, lo que ha pasado es grave para la legitimidad de la Corte, “no por las razones que la gente cree, no creo que el Presidente capture la Corte, lo grave es que sin fundamento alguno, algunas personas publicando columnas de opinión hayan levantado un pánico infundado ante la posibilidad de que el Presidente capture la Corte y eso es imposible en los hechos”. De otro lado, comentó que el Presidente llama a atajar fascismo, “entonces está de por medio los derechos de millones y no existe por la composición actual, independiente a quien elijan, no es posible fácticamente que el Presidente capture a la Corte; si fuera distinto, estaría de acuerdo con cualquier alarma”.

Resaltó que todos los presidentes intervienen en una elección de este nivel, “pero la intervención de Petro ha sido descarada y por fuera de lo usual”. Sin embargo, dijo que así ganara la doctora Balanta, no pasa nada, “no se cambia la composición de la Corte por tener el apoyo del presidente.

Para Luis Felipe Henao, abogado y exministro de Vivienda, lo más importante es que el proceso de elección esté dotado de transparencia, sin cupos ni contratos, “acá hay actores políticos que hablan de fascismo y otros que se pierde democracia, es importante transparencia en la elección. Se sacrifica constitución y eso es lo que no puede pasar acá”. Recordó que el presidente Petro ha atacado todas las cortes cuando las sentencias son en su contra, “él ha generado cuestionamientos a través del golpe y termina contaminando el debate; por eso no podemos ser ingenuos con sus trinos o con los del ministro del Interior cuando se habla de terminar o reafirmar la coalición del gobierno”.

