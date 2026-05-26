Esta es la campaña más difícil en la que he estado en toda mi vida: Sergio Fajardo
El tres veces candidato a la presidencia habló sobre cómo ha sido la campaña presidencial, los retos que enfrenta y los niveles de polarización que vive el país.
En entrevista con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, el candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que la educación y la ética son dos palabras que hacen parte de su identidad política, “es lo que veo y siento que necesita el país. Además, buscamos el poder, entonces tanto la ética como la educación son dos ingredientes importantes”.
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Resaltó que esta campaña del 2026 ha sido la más difícil desde que empezó su vida política, “esta es una Colombia diferente a la que he visto desde el año 2000. He tenido la oportunidad de ir a pie, pero esta es una Colombia con miedo, rabia e incertidumbre”. Resaltó que hay una polarización gigantesca y, “por ese camino no vamos para ninguna parte. En esta Colombia usted es amigo o enemigo, al enemigo se destruye y eso es lo que pasa en Colombia”. Finalmente dijo que en el país hay una población importante de indecisos que deberán tomar una decisión en los próximos días.