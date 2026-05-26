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26 may 2026 Actualizado 00:50

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El sistema de cuidado y protección social es la otra cara del sistema de salud: Claudia López

La candidata explicó cómo replicará a nivel nacional las Manzanas del Cuidado, uno de sus principales legados como alcaldesa de Bogotá.

Claudia López. Foto: Colprensa.

Claudia López. Foto: Colprensa. / Catalina.Olaya

Claudia López. Foto: Colprensa.

Nicolás Llanodiscover

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En entrevista con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, la candidata a la presidencia, Claudia López advirtió que la desigualdad y la pobreza son los principales problemas del país: “Las mujeres son las más pobres y mientras no salgamos adelante, nuestros hijos serán pobres. Es feminismo por equidad social”. En ese sentido, detalló que las manzanas del cuidado permiten tener servicios públicos y gratuitos, “permite usar salones comunales, centros de salud para tener mujeres cuidadoras pagas para cuidar niños, adultos mayores o discapacitados. Eso genera autonomía económica”.

También destacó que el sistema de cuidado y protección social es la otra cara del sistema de salud, “el sistema de cuidado, cuida a la familia y da independencia económica. Ese sistema sacó a 600 mil mujeres de la pobreza en Bogotá”.

Reviva la entrevista de Sergio Fajardo en Hora 20 y El País en Elecciones

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