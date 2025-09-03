Gremios de Santander piden al Gobierno Nacional recursos para seguridad en el departamento

Bucaramanga

El Comité Intergremial de Santander expresó a través de un comunicado en sus redes sociales, su preocupación por los recientes hechos de violencia registrados en el departamento, que han alterado la tranquilidad ciudadana y la seguridad en varios municipios.

Los gremios rechazaron el asesinato de una persona en la vía Charalá – Coromoro, atribuido a grupos armados al margen de la ley, así como la presencia de banderas y estructuras ilegales en zonas rurales de Piedecuesta.

Ampliar

El Comité hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que destine el presupuesto necesario que permita fortalecer la seguridad en Santander y consolidar la presencia de la Fuerza Pública. Al mismo tiempo, resaltó la importancia de mantener un trabajo articulado entre autoridades, gremios y ciudadanía para proteger la vida y seguir con el desarrollo económico de la región.

“En el comité hacen parte más de 20 gremios que son los más representativos de el departamento, quienes hacen un llamado al Gobierno Nacional y a las diferentes autoridades para trabajar articuladamente por la seguridad del departamento. Vemos también diferentes homicidios, pero también hay una gran preocupación particularmente en el Magdalena Medio en materia de extorsión de diferentes comerciantes, situación que preocupa y pone en riesgo el desarrollo", agregó Juan Pablo Remolina, director Ejecutivo de Prosantander.

Finalmente, los empresarios reiteraron su compromiso con la defensa de la seguridad y convocaron a todos los actores sociales e institucionales a unirse frente a las amenazas que ponen en riesgo la convivencia en el departamento.