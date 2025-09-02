Ayuda a Colombia y certificación antidroga en juego, mientras Trump enfrenta un mes decisivo

Cómo afecta a Colombia la elección de Trump presidente de EEUU Aranceles, migración y más

La fecha límite de fin de mes obligará al presidente a negociar con el Congreso para evitar un cierre gubernamental. Aunque los republicanos controlan ambas cámaras, necesitarán apoyo demócrata.

La reciente decisión de Trump de bloquear casi $5 mil millones de dólares en ayuda exterior sin aprobación del Congreso ha generado un fuerte malestar legislativo.

Un cierre afectaría a cientos de miles de empleados federales y frenaría servicios como la emisión de visas, a puertas del mundial de fútbol del al FIFA 2026, además de poner en riesgo fondos claves para países aliados.

Le puede interesar: EE.UU. reaviva las “verificaciones vecinales” para migrantes que soliciten la ciudadanía

¿En qué afectaría a Colombia?

Para Colombia, el panorama es más complejo, además de ese recorte que involucra cientos de miles de dólares destinados a operaciones de mantenimiento de la paz, los republicanos proponen reducir en un 50% la ayuda exterior, lo que impactaría directamente la lucha antidroga.

Todo esto ocurre justo cuando el Departamento de Estado debe anunciar en los próximos días si certifica o no los esfuerzos de Colombia contra el narcotráfico.

Trump y el acuerdo de paz

Al mismo tiempo, vence el plazo fijado por Trump para que Rusia y Ucrania avancen en un proceso de paz, de lo contrario el gobierno de Vladymir Putin enfrenta posibles represalias estadounidenses.

Lea también: Estos son los 3 departamentos de Colombia a los que EE.UU. recomienda no viajar: hay alto riesgo

Scott Bessent Secretario del Tesoro afirmó que “Putin tiene una forma despreciable de intensificar su campaña de bombardeos en Ucrania... así que creo que con el presidente Trump tenemos todas las opciones sobre la mesa y las examinaremos esta semana”.

Dilemas en casa

Trump también enfrenta incertidumbre sobre la legalidad de sus aranceles, el eje principal de su agenda económica y una promesa clave de campaña.

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó en los últimos días que la mayoría de los aranceles de Trump, los llamados gravámenes recíprocos, son ilegales, pero se mantienen vigentes hasta el 14 de octubre para que la administración tenga tiempo de apelar.

Lea más: EE.UU. neutralizó una embarcación con drogas proveniente de Venezuela en el Sur del Caribe

Trump también enfrenta una batalla legal sobre su autoridad para enviar tropas de la Guardia Nacional a ciudades santuario, una maniobra legal que tendría fin en los próximos días.

La intervención de emergencia del presidente en la fuerza policial de Washington DC expirará el 10 de septiembre. Para continuar, la Cámara de Representantes y el Senado tendrían que aprobar una resolución conjunta que autorice una prórroga. Trump también ha considerado enviar tropas a otras partes del país, como Baltimore y Chicago.