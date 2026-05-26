El tormento de ciudadanos es el atraco, la extorsión y que no entreguen medicamentos: Claudia López

En entrevista con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, la candidata a la Presidencia Claudia López aseguró que en temas como la salud impulsará un sistema mixto con vigilancia, “no todo el sistema debe ser estatal, debe haber participación del sector privado, al que se le paga una cuota por sus servicios, pero no para que hagan negocio. El sistema mixto de aseguramiento sin ánimo de lucro es el que sacaré adelante”.

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Detalló que durante los primeros 100 días creará un fondo de rescate: “hay que pagarle a las droguerías, que las personas reclamen sus medicamentos en la droguería de su barrio; eso lo lograremos con tecnología y un código de barras”. También planteó la creación de un fondo de $10 billones a través de presupuesto público, “esos recursos son urgentes para pagarle a médicos y enfermeras, vamos a pagarle a droguerías y organizaremos auditorías”.

Seguridad

Sobre los problemas de seguridad, dijo que tanto a los alcaldes como a presidentes les ha ido mal con ese tema, “hoy estamos en una encrucijada similar a la de finales de los 80, cuando enfrentamos los carteles del narcotráfico y nos tocó sentarnos a rehacer el Estado para enfrentar ese desafío. El conflicto se acabó, desmovilizamos a los paramilitares y las guerrillas y nos quedamos en la patria boba de paz sí o no y no hemos reorganizado el Estado”.

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Manifestó que la seguridad tiene un problema por el lado de la seguridad ciudadana con el atraco, la extorsión y femicidios.

“Eso necesita una Policía propia, capacidad institucional en ciudades capitales con policía local, entonces tenemos que tener sistema judicial para delincuencia común y otro para el crimen organizado y la mafia. Todas las garantías a delincuente común, a la mafia se le restrieguen esas garantías”.

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Sector minero-energético y medioambiente

Enfatizó que el 56% del territorio lo va a proteger con una guardia ambiental, “pero en el otro 44% sí tenemos que explorar todo lo que tenemos: carbón, petróleo, gas, sol, viento. El mundo dice transición y Petro entendió sopetón”. En ese sentido, dijo que lo primero que hará por la seguridad energética es que las regalías regionales del Caribe van a pagar ese 30% de renovación de la infraestructura, “no el bolsillo de la gente; eso le baja 30% la tarifa a la gente”.

También dijo que se volverá a explorar todo, “seguiremos con lo limpio, impulsando lo eólico, la solar. Es llevar a las comunidades como socios en los proyectos energéticos, que las comunidades ganen utilidades”. Frente a las posibilidades de fracking, habló de desarrollar los dos pilotos que están detenidos desde hace varios años, “propongo que empecemos por hacer los dos pilotos de fracking en Puerto Wilches porque tanto las comunidades, como la USO, Ecopetrol y el panel de expertos están de acuerdo. Es hacer los pilotos y si sale bien, pues tenemos gas barato, si sale mal, toca buscar otras técnicas”.