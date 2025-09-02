Elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional: Así va el pulso en el Senado

Después de dos meses de haberse conocido los nombres para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional, la plenaria del Senado someterá a votación la terna

Colombia

Este miércoles a las 3 de la tarde el Senado de la República elegirá a un nuevo magistrado para la Corte Constitucional y el pulso por la elección sigue dividido.

Por el momento, habría 54 votos para María Patricia Balanta, candidata del Gobierno: los 20 senadores del Pacto Histórico, 5 del Partido Comunes, 6 de la Alianza Verde, 7 del Partido de la U, 3 del Partido Conservador, 3 de la Alianza Social Independiente, 1 del Partido Mais y 3 de Cambio Radical.

Aún así, hay que señalar que en la tarde de este lunes el senador Carlos Fernando Motoa anunció que el partido Cambio Radical votará por otro de los ternados, el exdefensor del pueblo, Carlos Camargo.

Según dijo Motoa, este voto radicaría en que esperan que el alto tribunal mantenga su independencia.

“Ya hemos visto que el presidente ha utilizado esa corporación para lograr designar a sus amigos y funcionarios cercanos, esto no es lo adecuado en una democracia, estamos en la cruzada de garantizar la independencia de la Corte Constitucional y el partido Cambio Radical apoyará al doctor Carlos Camargo”.

Ahora, en cuanto a quiénes votarían por Carlos Camargo están el Centro Democrático, 12 del Partido Conservador, 6 del Partido Liberal, 4 del Partido de la U, 1 de la Alianza Verde, 1 de la Alianza Social Independiente y los votos del Partido Mira y Colombia Justa y Libres.

¿Qué han dicho desde el Gobierno sobre esta elección?

Hay que señalar además que el presidente Gustavo Petro aseguró desde su cuenta de X que la elección de este nuevo magistrado de la Corte Constitucional definirá todo el cuadro de alianzas en el congreso de la república. Afirmó también el jefe de estado que no se puede ceder a quienes han apoyado el fascismo.

Frente a esto también hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional es el principal contrapeso del Gobierno Nacional y que ante propuestas como la reelección o la constituyente, el alto tribunal es el llamado a tener la última palabra. Sumado a esto, está cargo de definir otros temas clave como el futuro de la Reforma Pensional.