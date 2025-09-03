¿Cómo se movieron los candidatos a magistrado de la Corte antes de la elección en el Senado?
La elección se llevará a cabo este miércoles en la plenaria del Senado. Conozca los detalles en Caracol Radio
En la tarde de este martes 2 de septiembre, previo a la elección del nuevo magistrado y magistrada de la Corte Constitucional, los tres candidatos estuvieron presentes en el recinto del Senado de la República.
Desde allí, María Patricia Balanta, se desmarcó del Gobierno Nacional y afirmó que su ideología no es de partido.
“Me han estigmatizado y yo estoy segura que es por ser mujer y por ser negra, porque ahí mismo me ubicaron en el petrismo y yo no soy petrista. Yo no pertenezco al Gobierno, yo no he hecho alianzas con ningún partido político”.
Entre tanto, Jaime Humberto Tovar, afirmó ser una opción para ser elegido. Según dijo la polarización que se ha generado alrededor de esta elección también a abierto “una tercería” que lo ha posicionado como una opción para ser elegido como nuevo magistrado del alto tribunal.
“Es que se ha abierto la posibilidad de una tercería, esta polarización ha hecho pensar a muchos de los senadores y a muchos de los partidos que hay opciones, la mía es una opción eminentemente que busca la institucionalidad de la corte constitucional que uno busca temas partidistas, que no busca que haya ganadores y perdedores”.
El otro de los ternados para ser nuevo magistrado, Carlos Camargo, también se hizo presente en el recinto del Senado. Aún así, quiso dar declaraciones.
Estas son las reglas definidas por el presidente del Senado para la elección:
Entre tanto, el presidente del Congreso, Lidio García, señaló que ha visto “mucha presión y competencia” previo a esta elección. Pidió también garantías a la plenaria e informó que establecerá reglas claras para este procedimiento.
“Veo mucha presión, veo que hay bastante competencia para lo que va a ser la elección de magistrado de la Corte Constitucional mañana 3 de septiembre. Yo solo quiero establecer unas reglas claras”.
Según dijo el presidente del Congreso, al recinto solo podrán ingresar los senadores y los tres ternados a magistrado de la Corte Constitucional.
Sumado a esto, informó Lidio García que la sesión en la que se llevará a cabo la elección este miércoles 3 de septiembre, iniciará a las 9 de la mañana.