Vicky Dávila señaló que extraditaría a Petro: “al que sea bandido hay que llevarlo ante la justicia”

Colombia

Tras las recientes peleas entre el mandatario Gustavo Petro y Vicky Dávila, la precandidata presidencial afirmó que estaría dispuesta a extraditar al presidente en caso de que la justicia de Estados Unidos lo requiera, y existieran las pruebas suficientes en un expediente avalado por la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación.

“Si tiene un expediente que tenga las pruebas, y la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación hacen su trabajo y revisan, y todo está bien, la respuesta es sí. Claro que sí. Al que toque. Al que sea bandido hay que llevarlo ante la justicia”, declaró desde la ciudad de Pasto.

Dávila precisó que su postura no obedece a un ánimo de persecución política contra Petro.

“Lo que no puede ser es que se convierta en una persecución contra el presidente Petro cuando salga del Gobierno, ni se puede convertir en armarle un proceso con una policía política que le invente casos. Eso no. Pero si ha cometido delitos y entre ellos alguno, compete a Estados Unidos, y lo requieren con pruebas y expediente, pues ¿qué le vamos a hacer?”, puntualizó.

¿Cuál fue la última pelea entre el mandatario y la precandidata presidencial?

En agosto de este año, fueron filtradas unas conversaciones por la precandidata Vicky Dávila, entre el hijo del mandatario, Nicolás Petro, y su expareja sentimental Daysuris Vásquez, en las que se habla de presuntas celebraciones con excesos por parte del jefe de Estado cuando fue candidato en el 2021 y 2022.

Sin embargo, el mandatario calificó el episodio como “un intento burdo y horripilante de confundir fiesta con crimen”.