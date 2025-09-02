6AM6AM

Arrebatémosle la agenda política a Petro y Uribe: Mauricio Lizcano

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano aseguró que Colombia tendrá que elegir en las próxima elecciones entre la extrema izquierda o extrema derecha.

El exministro y actual precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, publicó en sus redes sociales un video en el que hace una propuesta para que en las próximas elecciones los colombianos no tengan que elegir extremos políticos:

“Arrebatémosle la agenda política a los extremos, propongo sellar un acuerdo entre ciudadanos, empresarios, organizaciones sociales y candidatos para que los extremos no nos sigan gobernando”: indicó el precandidato presidencial.

