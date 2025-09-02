Arrebatémosle la agenda política a Petro y Uribe: Mauricio Lizcano

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El exministro y actual precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, publicó en sus redes sociales un video en el que hace una propuesta para que en las próximas elecciones los colombianos no tengan que elegir extremos políticos:

“Arrebatémosle la agenda política a los extremos, propongo sellar un acuerdo entre ciudadanos, empresarios, organizaciones sociales y candidatos para que los extremos no nos sigan gobernando”: indicó el precandidato presidencial.

Noticia en desarrollo.