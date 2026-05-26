Lo más importante no es ganar un cargo, es ganar identidad: Claudia López

El tormento de la ciudadanía es el atraco, la extorsión y que no le entreguen sus medicamentos: Claudia López

En entrevista con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, la candidata a la presidencia, Claudia López manifestó que lo más importante en la campaña no es ganar un cargo, sino ganar identidad, “Claudia López representa un centro progresista, con carácter, que no se va a ver ballenas, que no es tibio y que defiende reformas sociales, pero que también cree en la seguridad”. Aseguró que nada en la vida la asusta, que es optimista y que está segura que el país saldrá adelante.

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Finalmente dijo que el país está urgido de tener una mujer en la Presidencia, “necesitamos que la discusión no sea quién lo tiene más grande, sino quién tiene experiencia y resultados para sacar adelante soluciones. El 31 de mayo se elige a quién lo representa, en qué ideas cree. Voy a seguir acá, no me voy a ver ballenas, pase lo que pase estaré acá”.