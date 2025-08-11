Gobierno Petro rompe lucha contra el narcotráfico, política internacional y la economía: Andrés Pastrana

En entrevista con 10AM de Caracol Radio, el expresidente Andrés Pastrana criticó duramente al gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando que se han roto las políticas de Estado que históricamente habían guiado al país, “Estas políticas se habían garantizado sin importar el partido político en el poder”. Destacó Pastrana.

Además, el expresidente explicó que, durante décadas, Colombia había mantenido una línea coherente en temas clave como la política internacional, la economía y, especialmente, la lucha contra el narcotráfico. Incluso, destacó que los ministros de Hacienda tradicionalmente no eran políticos, sino académicos, profesores y economistas reconocidos, capaces de dar continuidad a una visión técnica y responsable.

En cuanto a la seguridad, el expresidente subrayó que la lucha contra el narcotráfico no era de una cuestión política, sino de una lucha del país. Sin embargo, lamentó que, bajo el actual gobierno, “esa lucha se ha roto” y afirmó con contundencia que “Colombia se le ha entregado a los criminales y al narcotráfico.”

“El país se entregó a los criminales y al narcotráfico; por la campaña electoral Pacto de la Picota” Destacó Andrés Pastrana

Petro ha polarizado al país: Pastrana

El exmandatario menciona que la violencia desencadenada en Colombia se ha da por medio de los mensajes de odio. Y culpa al presidente Gustavo Petro, de ser el principal culpable de polarizar el país con más de 40 trinos en x directos contra Miguel uribe por la oposición que le hacía el exsenador.