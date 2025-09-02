Corte Suprema cita a Olmedo López quién declarará contra el senador Trujillo por el caso de UNGRD

La Corte Suprema de Justicia escuchará el testimonio del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, quien declarará en contra del senador por el partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo, para el próximo lunes 08 de septiembre.

Esta diligencia fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana Velásquez, quién programó la cita en la Sala Especial de Instrucción de la Corte de forma presencial.

“Dentro del proceso de la referencia, adelantado en contra del Senador de la República, Carlos Andrés Trujillo, me permito informarle que se ordenó escuchar el testimonio de Olmedo de Jesús López, el próximo Lunes 08 de septiembre de 2025, a las 8.30 a.m”, aseguró la magistrada.

El vínculo inicial entre Olmedo López y Carlos Trujillo

El vínculo entre Carlos Trujillo y Olmedo López se originó en la Universidad Latinoamericana de Antioquia, donde coincidieron como estudiantes. Años después, en 2012, cuando Trujillo era alcalde de Itagüí por el Polo Democrático, nombró a López como secretario de Ambiente. Desde esta apertura política, López ocupó distintos cargos hasta asumir la dirección de la UNGRD.

Con este caso, el senador Carlos Trujillo figura como el décimo congresista mencionado en el caso de la UNGRD. Por el momento, no se especifica el contenido exacto del interrogatorio, sin embargo, la intención es que López declare en relación con el senador Carlos Andrés Trujillo dentro del caso de la UNGRD, ya que la investigación gira en torno a presuntas irregularidades en la contratación pública y la posible influencia del legislador en la entidad.

La Sala de Control de Garantías aprobó el principio de oportunidad a favor de Olmedo López

Recordemos que una jueza de la Sala de Control de Garantías en Bogotá aprobó el principio de oportunidad solicitado por la Fiscalía a favor de Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Como resultado, se suspende por un año la acción penal en su contra por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado y público.

Este respaldo judicial le otorga inmunidad parcial y valida las pruebas del caso. Además, la defensa aseguró que esta decisión representa un avance del caso de corrupción y convierte a López en un testigo clave del proceso.