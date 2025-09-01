¿A qué hora juega Colombia ante Bolivia en Eliminatorias? Siga el partido de la clasificación / Getty Images

La Selección Colombia vuelve al ruedo. Se avecina la última doble jornada de las Eliminatorias y el cuadro nacional debe ganar al menos un partido para clasificarse al Mundial del 2026. Cualquier otro resultado podría llevarlo al repechaje o incluso a la eliminación.

En este orden de ideas, los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla y después viajarán a Maturín para medir fuerzas con Venezuela.

Entérese acá: La Selección Colombia tendrá camiseta conmemorativa de 1990

📸 ¡𝗘𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀, 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮! 💯



Inicia el 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 de 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 🫡#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/2CkFelc3GW — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 1, 2025

¿A qué hora juega Colombia ante Bolivia en Eliminatorias?

El partido entre Colombia y Venezuela en Barranquilla, válido por la jornada 17 de las Eliminatorias sudamericanas, se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde. Es preciso recordar que habrá varios partidos en simultáneo para prevalecer el juego limpio entre los aspirantes al Mundial.

Lo anterior significa que a la misma hora estarán jugando Paraguay vs. Ecuador en Asunción, Argentina vs. Venezuela en Buenos Aires y Uruguay vs. Perú en Montevideo.

Repase a continuación los duelos de la fecha:

Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Brasil vs. Chile

Recuerde que el partido de Colombia lo podrá seguir en la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

En la primera vuelta de las Eliminatorias, Bolivia derrotó a Colombia en El Alto / Getty Images / Gaston Brito Miserocchi Ampliar

La Selección ya está en Barranquilla

Para esta jornada de Eliminatorias, el entrenador Néstor Lorenzo elaboró una convocatoria de 26 futbolistas en las que figuran referentes como James Rodríguez y Luis Díaz, así como la sorpresiva inclusión del goleador Dayro Moreno.

Desde el domingo 31 de agosto empezaron a llegar los convocados a territorio colombiano para ponerse bajo las órdenes del seleccionador Lorenzo y se espera que el grupo se complete a la mayor brevedad para preparar el duelo de la clasificación.

Le puede interesar: ¿Cómo quedará la Selección Colombia en la Eliminatoria según la IA?

Colombia en la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial

Actualmente, la Selección Colombia se encuentra en la sexta posición de las Eliminatorias sudamericanas con 22 puntos. De mantenerse o subir escalones, clasificará directamente al Mundial. Ahora bien, si pierde el puesto con Venezuela disputará el repechaje y si Bolivia también la pasa quedará eliminada.

Vea acá la tabla de posiciones de las Eliminatorias: