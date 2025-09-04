Hora exacta del partido Colombia vs. Bolivia HOY: Cómo ver EN VIVO y lo último de Eliminatorias

La Selección Colombia está lista para conseguir el objetivo con el que comenzó, hace dos años, la clasificatoria al Mundial 2026. Los convocados por Néstor Lorenzo tuvieron tres días de prácticas para ponerse a punto para enfrentar a Bolivia en la ciudad de Barranquilla.

El partido será definitivo para las ambiciones del equipo nacional. Solo necesitará un triunfo para conseguir de forma directa la clasificación a la Copa del Mundo, algo que no logró en Qatar 2022. De hacerlo, regresaría a la cita más importante del mundo después de ocho años.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo son sextos en la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana con 22 puntos, mientras que su rival del día, es octavo con 17 unidades.

Fecha, hora y cómo ver

El partido entre la Selección Colombia y Bolivia será este jueves 4 de septiembre a las 6:30 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Usted podrá seguir este partido en la transmisión de Caracol Radio y podrá seguir el minuto a minuto con todos los detalles de lo que pase en el terreno de juego en caracol.com.co.

Lo podrá seguir por televisión por los canales privados de Colombia.

¿Cómo está la tabla de la Eliminatoria Sudamericana?

¿Cómo se jugarán las dos últimas fechas de la Eliminatoria?

Así se jugará la fecha 17

Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Brasil vs. Chile

Así se jugará la fecha 18