Selección Colombia HOY: Posible alineación de la Tricolor por un cupo al MUNDIAL 2026

La Selección Colombia se juega el boleto al Mundial este jueves 4 de septiembre. La victoria, la cual no se consigue desde hace seis partidos, le otorgará el regreso al país a una cita mundialista, luego de haber estado ausente de la del 2022 en Catar.

Además del buen historial que hay contra Bolivia, otros resultados podrían ser beneficiosos para la Tricolor, en el partido Argentina vs. Venezuela. En caso de que Colombia empate, y la Albiceleste se imponga frente a la Vinotinto, también llegará la clasificación para el combinado patrio.

Lo anterior se parte de que Colombia llega a la doble fecha con 22 puntos, ubicada en el sexto puesto. El más inmediato perseguidor, que de momento tiene cupo al repechaje, es Venezuela, con 18 unidades en el séptimo puesto.

Así está la tabla de la Eliminatoria al Mundial

Lorenzo, con 24 hombres disponibles, de 26 convocados

El grupo de 26 jugadores se completó el martes 2 de septiembre en horas de la tarde. Sin embargo, para el juego frente a Bolivia en Barranquilla, no podrán estar dos jugadores, ya que se encuentran suspendidos por acumulación de amarillas: Kevin Castaño y Daniel Muñoz.

Justamente Muñoz fue el último en sumarse al grupo de concentrado y su baja significa, al menos partiendo del último once usado por Lorenzo, la primera variante obligada para medirse ante La Verde. Como opciones de reemplazo están Santiago Arias, de Bahía de Brasil, y Andrés Román, de Atlético Nacional.

Por su parte, el lateral izquierdo también tendrá cambio obligado con relación al equipo que salió al terreno de juego ante Argentina en junio. En esa zona actuó Deiver Machado, quien si bien esta vez fue citado, se tuvo que bajar de la convocatoria por una lesión sufrida con el Lens de Francia durante el fin de semana. Así las cosas, Johan Mojica, del Mallorca, y Álvaro Angulo, de Pumas de México, quien recibió su primer llamado a la Tricolor, son las opciones de Lorenzo.

El resto de la alineación titular podría ser la misma, en caso de que incluya a Jaminton Campaz, titular en Buenos Aires. Sin embargo, todo parece indicar que será Jhon Arias el que se haga cargo del extremo derecho.

La dupla de centrales se perfila para que sea la más habitual de la era Lorenzo: Lucumí-Davinson. Asimismo, en la zona de volantes, Richard Ríos y Jefferson Lerma aparecerían en la alineación, así como James Rodríguez, recuperado luego de perderse un par de encuentros con León de México.

Con Luis Díaz no hay dudas. Pero estas sí saltan cuando del delantero centro se habla, pues en esa posición podrían salir desde el arranque Luis Suárez, Jhon Córdoba o incluso Dayro Moreno, aunque sobre este último Lorenzo ya dio pistas de que estaría en el banco.

Este sería la alineación probable de Colombia para enfrentar a Bolivia

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; John Córdoba (o Luis Suárez).

D.T.: Néstor Lorenzo.

La posible alineación de Bolivia

Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil,Moises Villarroel, Henry Vaca; Miguel Tercero, Carmelo Algaranaz