Temperatura en el Metropolitano y cierres viales: así será la logística para el partido de Colombia

Los hinchas que asistirán hoy al Estadio Metropolitano para el partido entre Colombia y Bolivia pueden estar tranquilos: el clima jugará a favor del espectáculo. Así lo indicó Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Según el meteorólogo, Daniel Useche, se espera que predominen condiciones de tiempo seco en Barranquilla durante la mayor parte del día, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 33 o 34 grados.

“El pronóstico para el día jueves indica una tendencia de tiempo seco en la ciudad de Barranquilla durante la mayor parte del día. Se prevé posibilidad de lluvias hacia el sur del departamento del Atlántico al final de la tarde y durante las primeras horas de la noche. En Barranquilla, la tendencia será de tiempo seco, con una temperatura máxima del aire cercana a los 33 o 34 grados Celsius”, dijo Useche.

El IDEAM aclaró que, si bien no se puede garantizar el 100 % de ausencia de lluvia, las condiciones meteorológicas apuntan a una jornada mayoritariamente estable, ideal para un partido sin interrupciones.

Cierres viales en la ciudad

Con motivo del encuentro entre la Selección Colombia y Bolivia, que se disputará el 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la Alcaldía Distrital expidió el Decreto 0553 de 2025, a través del cual se establecen estrictas medidas de movilidad y seguridad en la ciudad.

El alcalde Alejandro Char Chaljub explicó que las disposiciones buscan “garantizar la tranquilidad de los asistentes, residentes del sector y la adecuada organización del evento, que convoca a miles de hinchas”.

Restricciones de tránsito

El decreto contempla la prohibición del ascenso y descenso de pasajeros de taxis y buses colectivos en inmediaciones del estadio entre las 7:00 a.m. y las 11:59 p.m. Se habilitó como punto autorizado un tramo de la Avenida Circunvalar en el sector de Las Cayenas.

Asimismo, se definieron varias zonas de circulación exclusiva para peatones, entre ellas la Calle 46 entre la Circunvalar y la Carrera 1E, así como tramos de la Avenida Murillo y la Avenida Las Torres.

El estacionamiento de vehículos también estará prohibido en los alrededores del escenario deportivo y vías de desvío, con sanciones que alcanzan hasta 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Vehículos pesados y motocicletas

Otra de las medidas clave es la restricción de circulación para vehículos de más de cinco toneladas y actividades de cargue y descargue en un amplio perímetro del sur de la ciudad, con multas de hasta 8 salarios mínimos diarios.

Del mismo modo, se prohíbe la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos en el cuadrante delimitado por la Murillo, la Circunvalar y la Calle 47 durante toda la jornada.

Parqueadero y excepciones

El acceso al parqueadero del Estadio Metropolitano solo será permitido a vehículos particulares autorizados por la Federación Colombiana de Fútbol.

Quedan exceptuados de estas disposiciones los vehículos de la Policía, Fuerzas Militares, ambulancias y bomberos en cumplimiento de su servicio.

Control y cumplimiento

La Policía Metropolitana de Barranquilla y las autoridades de tránsito serán las encargadas de velar por el cumplimiento de las medidas, que estarán vigentes únicamente el día del partido.

Con estas disposiciones, la administración distrital busca evitar la congestión, reducir riesgos de seguridad y ofrecer condiciones adecuadas para recibir a más de 40.000 hinchas que vivirán la fiesta del fútbol en la capital del Atlántico.