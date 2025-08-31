¿Cómo quedará la Selección Colombia en la Eliminatoria según la IA?

Esta semana comienza la última doble jornada de la Eliminatoria Sudamericana en la que la Selección Colombia jugará ante Bolivia, el primer partido definitivo que tendrá el equipo de Néstor Lorenzo y el que le podría dar la clasificación a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ese partido se jugará el jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano desde las 6:30 de la tarde. Mientras que cerrará el camino hacia la Copa del Mundo el 9 del mismo mes en Maturín ante Venezuela. Ahí ya sabremos cómo quedó el equipo nacional en la tabla de posiciones de la Eliminatoria.

Pero antes, le preguntamos a la IA sobre este tema. Sobre cómo quedará posicionada la selección después de los dos partidos. Gemini, Grok y ChatGPT contestaron.

GEMINI

Para Gemini, Colombia clasificará directamente al Mundial y quedará en el cuarto o en el quinto lugar. Y explica por qué. De acuerdo con esta IA, hay unos puntos clave, "Colombia tiene 22 puntos y está a solo 2 puntos de Uruguay y Paraguay (24 puntos), que están en la zona de clasificación directa. Con 6 puntos en juego, la selección tiene una gran oportunidad de superarlos".

Además, habla de los rivales directos, “el próximo partido contra Bolivia en Barranquilla es clave. Históricamente, Colombia es muy fuerte en casa y Bolivia ha tenido un rendimiento pobre como visitante. Una victoria aquí le daría a Colombia 25 puntos, colocándola en una posición muy sólida”.

También analiza lo resultados de otros equipos, “los resultados de los partidos de Uruguay y Paraguay también jugarán un papel importante. Aunque un empate o una derrota de esos equipos beneficiaría a Colombia, una victoria contra Bolivia prácticamente asegura la clasificación”.

Y por último, habló sobre el último partido, “aunque Venezuela es un rival más complicado que Bolivia, Colombia tiene el potencial para sacar un buen resultado que le permita sumar y asegurar su lugar”.

y concluyó diciendo, “aunque no puedo predecir el futuro, los datos y el análisis de la situación actual sugieren que Colombia está en una posición muy favorable para obtener los puntos que necesita y terminar en un puesto de clasificación directa”.

GROK

En la consulta con Grok, esta IA nos da los escenarios posibles y una predicción. En el mejor escenario, "Colombia gana a Bolivia (25 puntos) y al menos empata con Venezuela (26 puntos). Con 26 puntos, Colombia aseguraría un cupo directo, probablemente en la quinta o sexta posición, ya que Uruguay y Paraguay (24 puntos cada uno) tienen partidos complicados (Uruguay vs. Perú y Chile, Paraguay vs. Ecuador y Perú)"

En el escenario intermedio, “Colombia gana a Bolivia (25 puntos) pero pierde con Venezuela (25 puntos). Esto podría dejar a Colombia en la sexta posición o incluso en la séptima (repechaje) si Venezuela (21 puntos) o Bolivia (20 puntos, si vence a Brasil) suman más. La diferencia de gol (+4) da una ligera ventaja a Colombia"

Y en el peor escenario, “Colombia no gana a Bolivia (empata o pierde) y pierde con Venezuela. Si empata con Bolivia (23 puntos) y pierde con Venezuela (23 puntos), podría caer al séptimo lugar (repechaje) o incluso quedar fuera si Bolivia y Venezuela suman más puntos”

Al final, la predicción, “considerando el contexto, la calidad de la plantilla colombiana, y la importancia de estos partidos, creo que Colombia tiene grandes chances de al menos ganar contra Bolivia en Barranquilla, lo que le daría 25 puntos y prácticamente aseguraría su clasificación directa”

Y añadió, “contra Venezuela, un empate es probable dado el nivel competitivo y la localía venezolana. Por lo tanto, lo más probable es que Colombia termine con 26 puntos, asegurando un cupo directo y quedando en la quinta o sexta posición de las Eliminatorias Sudamericanas, dependiendo de los resultados de Uruguay y Paraguay”

CHAT GPT

Chat GPT hace un análisis de la tabla y las jornadas ya disputadas, "Colombia se encuentra en el sexto puesto con 22 puntos (5 victorias, 7 empates, 4 derrotas, +4 en diferencia de goles). Esto significa que está dentro de las posiciones de clasificación directa al Mundial.

y dice, “si Colombia suma al menos 4 de los 6 puntos (una victoria y un empate, o dos victorias), lo más probable es que se mantenga entre el 5.º y el 6.º lugar, asegurando así la clasificación directa o, en el peor de los casos, disputando el repechaje si baja al 7.º"

Y pronostica, “si Colombia logra un buen rendimiento, terminará quinto o sexto. Estar en ese rango le da una visual sólida de clasificación directa, aunque todo dependerá de cómo compitan sus rivales también".