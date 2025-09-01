¿Colombia vs. Bolivia, cuál selección ha ganado más? Este es el historial de juegos

Vuelven las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este jueves 4 de septiembre se disputará la penúltima jornada, donde Colombia recibe a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo deberá ganar al menos un partido de los dos que le faltan, para asegurar su clasificación al Mundial.

Recordemos que Argentina, Ecuador y Brasil son las tres selecciones que ya aseguraron su cupo para la Copa Mundial que se disputará desde el 9 de junio hasta el 11 de julio del próximo año.

REPASE ACÁ LA LISTA DE CONVOCADOS PARA DISPUTAR LAS ÚLTIMAS DOS JORNADAS DE ELIMINATORIAS 2026

Historial entre Colombia y Bolivia

Desde 1945, ambas selecciones se han enfrentado en 30 ocasiones, contando los amistosos, las Eliminatorias y la Copa América. Cabe destacar que Bolivia es el equipo con el que menos ha jugado Colombia.

Colombia vs. Bolivia: ¿Cuál ha ganado más partidos?

La Selección Colombia saca ventaja en el historial de enfrentamientos directos al haber ganado 14 partidos, conseguido 10 empates y seis derrotas, para un rendimiento del 57,7%. Vale mencionar que Colombia le ha marcado 45 goles y ha recibido 30.

Le puede interesar: Luis Díaz ya está en modo Selección Colombia: Se une a James y Dayro

Θ Partidos jugados en Eliminatorias

Colombia y Bolivia se han encontrado 13 veces solamente en Eliminatorias sudamericanas. La tricolor lleva un saldo de 8 partidos ganados, 4 empates y una sola derrota, que fue en septiembre de 2003 en la Paz (0-4).

Fecha y hora del partido de Colombia en Barranquilla

Colombia jugará contra Bolivia este jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde en el Metropolitano de Barranquilla. Usted podrá vivir las emociones de este partido por la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como en la página de Caracol Deportes.

Lea también: James, Davinson, Dayro... La Selección va llegando a Barranquilla