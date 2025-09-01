Cómo se jugará la jornada 17 de la Eliminatoria Sudamericana: Fechas, horarios y cómo ver

Regresan las Eliminatorias Sudamericanas en una de las fechas definitivas para consolidar a los clasificados al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. La jornada se jugará en su totalidad el jueves 4 de septiembre.

La tabla de posiciones de la clasificación a la Copa del Mundo está liderada por Argentina que tiene 35 puntos y, por supuesto, ya está en el Mundial. Lo mismo pasa con Ecuador y Brasil, segundo y tercero, respectivamente y con 25 puntos cada uno.

De ahí hacia abajo, todos tienen que jugarse lo más importante. Estar presentes en la cita orbital del próximo año. Uruguay y Paraguay tienen 24 unidades en el cuarto y quinto lugar y luego se ubica Colombia.

El equipo de Néstor Lorenzo es sexto con 22 puntos. Hasta ahí, los clasificados directos. El equipo nacional está en esa posición con cinco partidos ganados, siete empatados y cuatro perdidos. Le bastará con un triunfo para asegurarse en el Mundial.

Luego viene Venezuela que está en puesto de repechaje con 18 unidades y Bolivia, que es octavo con 17 unidades. Y en el fondo de la tabla, Perú que tiene posibilidades matemáticas y Chile, que ya está eliminado.

¿Cómo se jugará la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana?

La jornada comenzará a las 6:30 de la tarde con cuatro partidos. Paraguay enfrentará a Ecuador en el estadio Defensores del Chaco, Argentina recibirá a Venezuela en el Monumental, Uruguay jugará ante Perú en el Centenario y Colombia ante Bolivia en el Metropolitano.

El único partido que se disputará a una hora diferente será el que enfrente a Brasil y Chile porque no afectará en nada la tabla de posiciones porque el primero ya está clasificado y el segundo, eliminado.

Cómo ver la jornada Eliminatoria

La jornada Eliminatoria del jueves 4 de septiembre la podrá seguir en su totalidad por Caracol Radio en transmisión especial y podrá tener todos los detalles en los minuto a minuto en caracol.com.co.