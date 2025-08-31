Selección Colombia

Selección Colombia: esta sería la camiseta para el Mundial del 2026

La nueva indumentaria de la Tricolor tendría un diseño en honor al escritor Gabriel García Márquez.

Selección Colombia / Getty Images

Selección Colombia / Getty Images / Gabriel Aponte

Juliana Sofía Ramírez Araque

La Selección de Colombia disputará las últimas dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas frente a Bolivia y Venezuela, en donde deberá ganar al menos uno para asegurar su cupo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Tricolor recibirá a la Selección de Bolivia este jueves 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla a partir de las 6:30 de la tarde. Mientras que el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo viajará al Monumental de Maturín para jugar con Venezuela el próximo 6 de septiembre.

Cabe recordar que el entrenador argentino dio a conocer la lista de convocados el pasado viernes 29 de agosto, en donde la sorpresa fue el goleador Dayro Moreno, jugador del Once Caldas.

Así luce la que podría ser la nueva camiseta de la Selección Colombia

El sitio Footy Headlines filtró a través de sus redes sociales la que podría ser la nueva camiseta de la Selección Colombia para disputar el Mundial 2026.

La camiseta tendrá la usual base amarilla con pequeños detalles azul y rojo, para conformar la bandera de Colombia. Ahora, la novedad es el exclusivo estampado de mariposas, visibles en el fondo amarillo. Este diseño hace tributo a Gabriel García Márquez, ganador del premio nobel de literatura, pues para él, las mariposas amarillas representaban la esperanza, el cambio y el amor, ocupando un lugar recurrente en sus obras.

Aunque no está confirmado aún, el lanzamiento de la nueva camiseta de la Selección Colombia podría estar prevista para noviembre del 2025, lo que llevaría a que los aficionados la adquieran antes de que inicie oficialmente el Mundial 2026.

