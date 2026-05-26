Tenemos la capacidad de representar a Colombia de la mejor manera: Davinson Sánchez por Mundial 2026

“Podemos y tenemos la capacidad de representar a Colombia de la mejor manera”: Davinson Sánchez

Davinson Sánchez, defensor central de la Selección Colombia, habló en 6AM W, de Caracol Radio, y se refirió a lo que le genera ser parte de la ‘Tricolor’ para participar, en su caso, en su segunda Copa del Mundo al ser convocado por Néstor Lorenzo para disputar el certamen de Estados Unidos, México y Canadá.

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“Una felicidad que no se deja de tener”

En su primera intervención, Sánchez aseguró: “Estoy contento, yo creo que no se deja de tener esa felicidad de poder ser elegido para competir en la cita”.

Así mismo, echó una mirada al pasado y expresó sentir que llega mejor a la selección tras lo hecho en su club, el Galatasaray de Turquía.

“Creo que te pones a pensar atrás cuando estaba en Inglaterra, sí estaba en un lugar donde por ahí todo el mundo quiere estar, que es la Premier, pero ahora se cuenta con más experiencia, se cuenta con muchos más partidos, y se llega de una manera en donde vienes siendo protagonista, también, de una eliminatoria completa”. dijo.

“Se llega con una ‘espinita’ del Mundial pasado”

Por otro lado, el zaguero comentó que a esta cita del 2026 se llega con la espina de no haber estado en el Mundial pasado, Qatar 2022.

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“Está la espina grandísima de lo que fue la última Copa del Mundo, creo que no podemos perder de vista nos dolió a todos, no solamente a nosotros, a ustedes como país también, así que esta es la segunda Copa del Mundo (para él), la segunda cita donde podemos y tenemos la capacidad de ir a representar a Colombia de la mejor manera”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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