Luis Díaz ya está en modo Selección Colombia: Se une a James y Dayro

Luis Díaz llegó a la concentración de la Selección Colombia. El delantero se presentó en el hotel donde se hospeda el equipo nacional en la madrugada de este lunes 1 de septiembre y se unió a James Rodríguez, Dayro Moreno y Davinson Sánchez.

Lucho llega a la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo luego de enfrentar con el Bayern Múnich al Augsburgo en la segunda fecha de la Bundesliga. Y llega con gol para disputar la doble jornada de la Eliminatoria Sudamericana.

Díaz marcó el segundo gol de su equipo en el compromiso que se jugó en el estadio WWK Arena de Augsburgo. Su anotación llegó cuando ya se jugaban cuatro minutos de adición en el primer tiempo y después de desperdiciar una clara a 25 segundos de juego.

Al final, el Múnich venció 2-3. Gnabry y Olise marcaron los otros dos goles de los dirigidos por Vincent Kompany. El entrenador, elogió al colombiano tras el encuentro luego de las críticas que recibió por no ser efectivo en todas las opciones que le quedan ante el arco rival.

El Bayern Múnich le deseó suerte al colombiano, así como al resto de sus compañeros de escuadra que estarán con sus selecciones en esta fecha FIFA.

¿Qué ha pasado en los días de concentración de Selección Colombia?

Dayro Moreno, que regresó a la Selección Colombia tras nueve años, fue el primero que se presentó a la concentración del equipo de Lorenzo. Después, llegó Yerson Mosquera. El domingo 31 de agosto se unieron James Rodríguez, Davinson Sánchez y Kevin Mier.

El equipo ya tuvo su primer entrenamiento en el que solo participaron Moreno y Mosquera, se espera que este lunes se unan los demás.

“En la primera parte, junto a un grupo de jugadores de la Selección Colombia Masculina Sub20, hicieron trabajos en el gimnasio. Posteriormente, en el campo, llevaron a cabo rondas de pases y concluyeron la sesión con fútbol en espacio reducido”, informó la Federación Colombiana de Fútbol con respecto a la práctica.

El asistente técnico de la Selección, Amaranto Perea, habló al llegar a Barranquilla, “todos los jugadores hacen esfuerzos mayores para estar acá, paras generar un buen ambiente y siempre contamos con la mejor energía de los muchachos y así vamos a clasificar al Mundial”.

Néstor Lorenzo podrá contar con el equipo completo solo los días martes y miércoles.