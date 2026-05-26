Figura de la Selección Colombia abandonaría su club por “problemas extradeportivos”

En medio de la concentración que adelanta la Selección Colombia de cara al Mundial 2026, uno de sus integrantes ha entrado en el ojo del huracán por cuenta de su futuro deportivo. Según versiones de la prensa local, el futbolista no continuará en su club debido a sus “recurrentes” problemas extradeportivos.

Si bien se reconoce que el jugador tiene un gran talento para el medio en el que se encuentra, sus problemas disciplinarios dentro de la cancha y polémicas en su vida personal terminarían por ponerle punto final a su etapa. Claro está que lo anterior le permitiría regresar a Europa...

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Carrascal abandonaría Flamengo para la próxima temporada

Según reportó el periodista brasileño Diogo Dantas, Jorge Carrascal y su entorno ya acordaron con la directiva del Flamengo su salida de la institución. Lo anterior le permitiría al cartagenero de 28 años regresar al fútbol de Rusia y al club recuperar la inversión por jun jugador al que se considera “insostenible”.

"Carrascal le indicó a sus agentes que podría volver a Rusia, de donde llegó por 12 millones de euros (unos 80 millones de reales), y la Copa del Mundo puede ser el momento de recuperar la inversión. La cúpula del Flamengo ya lo incluyó en la lista de transferibles para el próximo mercado de fichajes y entiende, desde el año pasado, que el asunto extradeportivo se ha vuelto insostenible", sentenció el periodista en el portal O Globo.

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Y justamente sobre los temas de comportamiento, se detalló lo siguiente: “Es sabido en el club que Carrascal causa problemas no solo en los partidos, sino en el día a día en la urbanización donde vive con algunos amigos y las fiestas que organiza constantemente". Un ejemplo de lo anterior ocurrió en estos días, cuando la barra del Flamengo fue a reclamarle por la expulsión durante el clásico ante Palmeiras y el jugador estaba organizando una reunión prinvada.

“Carrascal es evaluado como un jugador que no se ha comportado bien durante algunos partidos, a pesar de su reconocida habilidad. Las expulsiones son solo parte del problema. Flamengo, por reglamento, solo puede sancionar a los jugadores cuando su comportamientos no encajan dentro de un código específico, pero nada puede hacer respecto a las horas libres que tiene cada uno fuera del club”, se complementa al respecto.

Así las cosas, de cumplir con una buena labor en la Copa del Mundo, el exjugador de CSKA Moscú y Dinamo de Moscú podría volver a ese país, en donde dejó una grata impresión. O incluso, recibir ofertas de otros países, como pasó a principios de este año con Olympique de Marsella, Napoli y Wolverhampton.