Fútbol

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: Así queda después de Junior vs. Llaneros

El equipo barranquillero goleó a Llaneros en el estadio Metropolitano.

Junior Oficial

Junior Oficial / Diario AS Colombia

Comenzó la novena jornada de la Liga BetPlay con los partidos entre Junior de Barranquilla ante Llaneros y Águilas Doradas ante Millonarios en el estadio Alberto Grisales, este último está en juego.

JUNIOR VS. LLANEROS

El Junior de Barranquilla goleó a Llaneros, la revelación del fútbol colombiano, que hoy no pudo ante un duro rival y en una dura plaza. Los visitantes sucumbieron ante la superioridad de su rival que no dejó nada y terminó 4 a 0 arriba.

Los goles fueron marcados por Guillermo Paiva al primer minuto de juego, Jhomier Guerrero al 33, Cabezas al 63 en propia puerta y Steven Rodríguez al minuto 90.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Colombiana

