🔴 EN VIVO |Alianza vs. América de Cali en la fecha 9 de la Liga Colombiana

Alianza y América de Cali se dan cita este domingo 31 de agosto en el Armando Maestre Pavajeau, estadio de la ciudad de Valledupar, para jugar la fecha 9 de la Liga Colombiana. Un duelo crucial para los objetivos de ambos equipos, donde deben salir a buscar la victoria para mejorar su situación en la tabla de posiciones.

El equipo local, dirigido por Hubert Bodhert, llega a este juego en un mejor momento que su rival. De momento están en la posición 14 con 9 unidades, en la jornada anterior gano ante Unión Magdalena 2-3 y viene de empatar 1-1 ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

Por su parte, América de Cali, trata de recomponerse con sus nuevos fichajes, Andrés Felipe Roa, Andrés Tello y su ídolo Adrián Ramos. Tras el mal momento que vive el equipo escarlata, en el clásico colombiano empató 1-1 ante Atlético Nacional, en su casa y aún no levanta cabeza en la Liga Colombiana, son decimonovenos con 5 unidades y solo ha conseguido un triunfo en este semestre.

En su partido más reciente, los dirigidos por Gabriel Raimondi, perdieron 1-0 con Bucaramanga por los octavos de la Copa Colombia, compromiso en el que no lograron concretar las jugadas de ataque.

