EN VIVO |Deportes Tolima vs. Fortaleza en la Liga Colombiana por la fecha 9

En el cierre de la jornada dominical del fútbol colombiano, se vive un duelo muy interesante en tierras tolimenses. Deportes Tolima recibe a Fortaleza en su casa por la fecha 9 de la Liga Colombiana, el balón rueda a partir de las 6:20 p.m en Ibagué.

El equipo local está en la parte alta de la tabla, es cuarto con 16 unidades y viene consolidando su estilo de juego de la mano con el trabajo de Lucas González, quien recibió críticas en las primeras jornadas del campeonato.

El equipo Pijao quiere conseguir su cuarta victoria en línea por Liga Colombiana, tras haberle ganado como visitante a América de Cali, golear 3-1 a Millonarios y llevarse un valioso triunfo del Palogrande en la jornada anterior cuando supero 0-1 a Once Caldas.

Por su parte, Fortaleza también vive un buen presente en el campeonato, en su último compromiso empató 0-0 como local ante Independiente Medellín y también gano 2-0 ante Santa Fe, los dos recientes equipos finalistas en el semestre anterior. El equipo bogotano es quinto en la tabla de posiciones con 14 puntos conseguidos en 8 jornadas.

