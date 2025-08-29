🔴Águilas Doradas vs. Millonarios en VIVO: por la fecha 9 de la Liga Colombiana

Águilas Doradas y Millonarios cierran la jornada del viernes en el que promete ser un partidazo por la fecha 9 del nueve de la Liga Colombiana, esté es un duelo decisivo para ambos equipos que están en la parte baja de la tabla y deben conseguir el triunfo, un empate no sería buen resultado para ninguno de los dos.

El equipo embajador llega a tierras antioqueñas con el reto de conseguir su segunda victoria por Liga para poder enderezar el camino y salir de la crisis en la que aún se mantiene. En la jornada 8 logró ganarle a Junior de Barranquilla 3-0 sin técnico, tras la destitución de David González por malos resultados deportivos.

En el debut de Hernán Torres, quien hace su segundo ciclo como entrenador de Millonarios, el equipo perdió 2-1 con Real Cartagena, pero logró el paso a los octavos de la Copa Colombia. El tolimense quiere rescatar al club del fondo de la tabla.

Tras su arribó al equipo, el entrenador de 64 años mencionó “Un Millonarios joven, con jugadores técnicos, jugadores de experiencia, en la mayoría los mayores han sido campeones, y tiene jerarquía y tiene que mostrarla en los juegos y en la campaña” ante la pregunta de qué encontró en entrevista con El VBar Caracol.

Por su parte, Águilas Doradas tampoco llega en un buen momento a este partido de momento, está sin entrenador, tras la dura derrota como visitante 4-0 frente a Atlético Bucaramanga, que le costo la salida a Pablo de Muner y curiosamente se especula que el nuevo entrenador del equipo paisa podría ser David González.

El equipo de Ríonegro es decimosexto en la tabla de posiciones con solo 7 unidades, de momento su técnico interino es Jhann Carlos López y Darío Sierra como asistente técnico quienes asumen la dirección del equipo.

