🔴 Santa Fe vs. Once Caldas EN VIVO: siga acá el partido de la fecha 9 en Liga Colombiana 2025-II

Bogotá. Junio 16 de 2025. Independientemente Santa Fe enfrenta a Once Caldas, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 5 de los cuadrangulares finales, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).

La novena fecha del fútbol colombiano termina este lunes primero de septiembre con el partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas en el Estadio El Campín de Bogotá. Las acciones comenzarán sobre las 7:30 de la noche y todo lo podrá seguir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

El cuadro cardenal debe ganar este compromiso para asegurarse en los primeros puestos de la tabla de posiciones, más aún teniendo en cuenta que perdió dos de sus últimos tres partidos.

Por otro lado, el equipo de Manizales, que tiene como principal novedad la ausencia de Dayro Moreno por su llamado a la Selección Colombia, llega bajo un rendimiento lamentable en Liga. Es colero con apenas tres puntos y es el único club que no ha podido ganar un solo partido.

Siga EN VIVO el partido Santa Fe vs. Once Caldas por Liga Colombiana