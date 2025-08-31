EN VIVO | Atlético Nacional vs. Envigado por la fecha 9 de la Liga Colombiana
El cuadro antioqueño busca ganar el duelo paisa y sumar los tres puntos en casa.
Continúan los partidos de la fecha 9 de la Liga Colombiana. Esta vez es el turno de un duelo paisa, Atlético Nacional recibe al Envigado en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 2 de la tarde.
El Verdolaga viene de golear a Deportes Quindío (4-0) en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, con goles de Alfredo Morelos (10), Andrés Romás (45+2), Juan Rengifo (84) y Elkin Rivero (90+4).
Por otro lado, en la jornada anterior el equipo visitante igualó (1-1) con Deportivo Pereira en el Polideportivo Sur, este es el tercer empate que consigue Envigado en los últimos cinco partidos de la Liga.
Hasta el momento, Nacional es séptimo con 13 puntos, la misma cantidad que Atlético Bucaramanga, mientras que Envigado es décimo con 10 unidades, al igual que Boyacá Chicó y Deportivo Cali.
Le puede interesar: Alfredo Morelos contesta a quienes lo acusan de provocador tras su celebración con Atlético Nacional
Siga acá el partido entre Nacional y Envigado
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Nacional vs. Envigado
Corner,Envigado. Corner cometido por William Tesillo.
Remate rechazado de William Hurtado (Envigado) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de Santiago Londoño (Envigado).
William Tesillo (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Marlos Moreno (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Jhon Gamboa (Envigado).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento