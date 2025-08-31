Hincha del Cali muere al ser atropellado por el bus del equipo

Un hincha del Deportivo Cali perdió la vida al ser atropellado por el bus de su equipo, horas antes de comenzar el partido ante el Deportivo Independiente Medellín por la novena jornada de la Liga Colombiana.

El hecho ocurrió a 500 metros del estadio Palmaseca, sede del equipo ‘azucarero’. El bus que transportó al DIM tuvo que devolverse para llevar a los jugadores del Cali al escenario deportivo.

Alberto Gamero, técnico del equipo local, confirmó los hechos en Win Sports, “tuvimos un hecho lamentable donde muere un hincha del Deportivo Cali, que Dios lo tenga en su gloria", dijo el entrenador.

Y ante la pregunta de cómo mantener la calma y la fortaleza antes de un compromiso importante tras lo sucedido, dijo, “hay que tener fuerza, siempre es duro ver fallecer a alguien al ladito de uno”.

El partido se retrasó también por la congestión generada por el lamentable accidente que impidió que los hinchas ingresaran al estadio con normalidad.

La Dimayor también se pronunció sobre el hecho, “la División Mayor del Fútbol Colombiano lamenta profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que se vio involucrado en un accidente de tránsito con el bus del equipo. La Dimayor acompaña en este momento a sus familiares y amigos, y expresa sus más sinceras condolencias”.

El Deportivo Cali aún no se pronuncia de forma oficial como institución.