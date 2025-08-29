EN VIVO | Junior de Barranquilla vs. Llaneros por la fecha 9 de la Liga Colombiana

Inicia la fecha nueve del fútbol colombiano con el partido entre Junior de Barranquilla y Llaneros en por la Liga Colombiana, el compromiso se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en la capital del Atlántico.

Este duelo es un gran reto para los dirigidos por Alfredo Arias, que deben recobrar su memoria tras la dura derrota 3-0 ante Millonarios, que estaba sin técnico. Tarea que no le pondrá nada fácil el equipo visitante, Llaneros que viene siendo la sorpresa del campeonato y quiere ratificar su cupo en el Grupo de los Ocho.

¿Cómo llegan los equipos?

Junior sigue asumiendo un calendario bastante apretado, llega a este juego tras el partido por los octavos de final en la Copa Colombia el martes 26 de agosto en el que ganó 2-0 ante Atlético FC. Por Liga sigue siendo líder con 17 unidades a pesar de la derrota en la fecha anterior como visitante con Millonarios.

El equipo barranquillero presenta novedades en su convocatoria con el regreso de Didier Moreno, mientras que por decisión técnica no estarán Alfredo Arias, Jhon Freddy Salazar y Guillermo Celis.

Por su parte, Llaneros se ha mantenido en la parte alta de la tabla de posiciones, es quinto con 14 unidades y de momento se aleja de la zona del descenso. Viene a asumir este juego como visitante tras haberle ganado en condición de local 2-1 a Deportivo Pasto en la octava jornada de la Liga Colombiana.

