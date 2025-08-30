EN VIVO: Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga por la fecha 9 de la Liga Colombiana
Ambos equipos buscarán sumar los tres puntos y así ascender más casillas de la tabla.
Atlético Bucaramanga visita a Deportivo Pereira en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia, partido que corresponde a la novena fecha de la Liga Colombiana.
Los Leopardos llegan a este compromiso tras vencer en los octavos de final de la Copa Colombia a América de Cali 1-0 en condición de local, con anotación de Luciano Pons (16). Por su parte, en la fecha anterior de la liga golearon a Águilas Doradas en el estadio Departamental.
Por otro lado, el Matecaña llega de ganarle al Real Soacha 4-3 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. Mientras que en la fecha 8 del torneo igualó 1-1 con Envigado en condición de visitante.
Hasta el momento, Deportivo Pereira se sitúa en el séptimo puesto con 12 unidades, las mismas que Independiente Santa Fe. Mientras que Atlético Bucaramanga es noveno con 10.
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga).
Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Merheg Enciso (Deportivo Pereira).
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Gustavo Charrupí.
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Darwin Quintero intentó un pase en profundidad pero Merheg Enciso estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Merheg Enciso (Deportivo Pereira) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Darwin Quintero con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por José García.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área.
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Darwin Quintero (Deportivo Pereira).
Remate fallado por José García (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fabián Sambueza con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Santiago Aguilar.
Decisión del VAR: No Fue Gol Deportivo Pereira 0-0 Atlético Bucaramanga.
GOL ANULADO POR EL VAR: Jhon Largacha (Deportivo Pereira) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Merheg Enciso intentó un pase en profundidad pero Jhon Largacha estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Yúber Quiñones (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde mas de 30 metros que se le va demasiado alto.
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga).
Yúber Quiñones (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Darwin Quintero (Deportivo Pereira).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento