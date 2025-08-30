EN VIVO: Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga por la fecha 9 de la Liga Colombiana

Atlético Bucaramanga visita a Deportivo Pereira en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia, partido que corresponde a la novena fecha de la Liga Colombiana.

Los Leopardos llegan a este compromiso tras vencer en los octavos de final de la Copa Colombia a América de Cali 1-0 en condición de local, con anotación de Luciano Pons (16). Por su parte, en la fecha anterior de la liga golearon a Águilas Doradas en el estadio Departamental.

𝑇𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎́ 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑎 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟, 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖́🥁 FINALIZA LOS PRIMEROS 90 MINUTOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL. VICTORIA PARA EL LEOPARDO EN EL MONTANINI🏟️🤩 pic.twitter.com/aaEQJJPuPu — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) August 28, 2025

Por otro lado, el Matecaña llega de ganarle al Real Soacha 4-3 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. Mientras que en la fecha 8 del torneo igualó 1-1 con Envigado en condición de visitante.

Hasta el momento, Deportivo Pereira se sitúa en el séptimo puesto con 12 unidades, las mismas que Independiente Santa Fe. Mientras que Atlético Bucaramanga es noveno con 10.

