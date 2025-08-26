Docentes de Santander: así funcionará la elección de IPS con el Fomag

Bucaramanga

En Santander más de 714.000 docentes afiliados al Fondo del Magisterio (Fomag) y sus familias podrán escoger hasta el jueves 28 de agosto la entidad prestadora de Atención Primaria en Salud (IPS) a través de un formulario digital.

La estrategia anunciada por la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación busca fortalecer el nuevo modelo de salud para los docentes.

Según las directivas quienes no realicen la selección dentro del plazo serán asignados automáticamente a una IPS bajo criterios técnicos y geográficos, con el fin de garantizar continuidad en los tratamientos.

El formulario está disponible en la plataforma: Horus Health.

Municipios priorizados

El proceso aplica principalmente para docentes y directivos en 12 municipios priorizados de Santander: Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, San Gil, Socorro, Barbosa, Puente Nacional, Vélez, Málaga, Puerto Wilches y Barrancabermeja.

Los maestros en municipios no incluidos continuarán bajo el mismo modelo, sin necesidad de diligenciar el formulario.

Sin embargo aquellos que quieran trasladarse a alguna de las ciudades priorizadas deberán registrarse en el sistema.

En el área metropolitana de Bucaramanga las opciones disponibles incluyen Foscal, Avanzar Fos, Hospital Internacional de Colombia y el Isabu.

Pero en los municipios de provincia la oferta es limitada, en la mayoría de casos solo el hospital local.

Esta situación genera preocupación entre los maestros por las dificultades de acceso y la calidad del servicio, además de la falta de contratación y la necesidad de fortalecer la red hospitalaria.

Críticas y cuestionamientos

Aunque el anuncio fue presentado como una medida de libre elección, organizaciones de docentes y Fecode han advertido que la decisión final podría recaer en la Fiduprevisora.

“Lo que llaman libre escogencia termina siendo un remedo. En la práctica si una IPS no alcanza un mínimo de 5.000 afiliados, los docentes serán reubicados en otra con mayor número de inscritos, hayan o no elegido esa opción”, señaló Christian Rey Camacho, vicepresidente de Fecode.

Además algunos docentes denunciaron dificultades técnicas en la plataforma para diligenciar el formulario, lo que pone en duda el cumplimiento del plazo del 28 de agosto.

“Si se exige una fecha límite se debe garantizar que el sistema funcione al 100%. Muchos maestros no han logrado acceder”, expresó Rey Camacho.

Ahorros vs garantías

La Fiduprevisora justificó la medida señalando que la reorganización de la red permitiría un ahorro cercano a 30.000 millones de pesos mensuales (más de 300.000 millones de pesos anuales) gracias a la regulación en cada municipio.

Es por ello que sindicatos exigen que las entidades contratadas cuenten con capacidad instalada, oportunidad en las citas y exclusividad en la atención.

Especialmente en medicina general, odontología, ginecología, pediatría, nutrición, psicología y medicina interna.

Inconformidad en el magisterio

Desde Santander el presidente del Sindicato de Educadores, Heriberto Delgado, manifestó que persisten fallas estructurales.

Entrega tardía de medicamentos, demoras de hasta un año en citas especializadas y problemas de agenda.

“Nos preocupa la forma en que se está implementando el modelo. Lo que debía ser libre elección terminó convertido en una encuesta sin garantía real de asignación”, dijo.

Fecode por su parte reiteró su rechazo a que la Fiduprevisora asigne de manera unilateral prestadores de salud a quienes no alcancen a diligenciar el formulario.

El reto

La ampliación de la red de salud para el magisterio pretende mejorar acceso y calidad, pero enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los maestros en el sistema.

Mientras tanto el reloj corre y los docentes de los 12 municipios priorizados tienen hasta el 28 de agosto para registrar su elección.