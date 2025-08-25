Declaración de renta en AGOSTO: Cédulas que deben hacer el trámite del 25 a 29 para evitar sanciones

Para este 25 de agosto, un total de 1.889.624 personas naturales han realizado el trámite de declaración de renta. Sin embargo, se espera que para finales de octubre, cuando terminan los plazos límites para este proceso, 6,7 millones de colombianos hayan cumplido con esta obligación correspondiente al año gravable 2024.

De las personas que deben hacer la declaración de renta, 400.000 lo harán por primera vez. Para que lo puedan lograr y teniendo en cuenta la dificultad de este proceso, la Dian se ha encargado de resolver las inquietudes más frecuentes en su sitio web. Asimismo, la entidad ha advertido que está dispuesta a resolver las dudas de los ciudadanos en los 45 puntos de contacto a nivel nacional, de hecho, habilitó horarios de atención extendidos.

Leer más: Saldo a favor en declaración de renta 2025: Cuánto tiempo tengo para reclamarlo

Adicionalmente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha consolidado el Programa ‘Ayuda Renta’, el cual es un Excel que está actualizado y se enfoca en última reforma tributaria, para que así los ciudadanos puedan hacer los cálculos de sus finanzas personales y realizar un borrador de la declaración.

Ahora bien, en este 2025 los colombianos que declaran son aquellos que tuvieron "ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT ($65.891.000), un patrimonio superior a 4.500 UVT ($211.793.000), o transacciones bancarias, compras, consumos o uso de tarjetas de crédito que superen el umbral de 1.400 UVT. También deben declarar quienes hayan sido responsables del IVA a diciembre de 2024″. Es deciro, las personas que deben tributar son quienes cuentan con mayor poder adquisitivo en el país.

Leer más: 5 topes para declarar renta 2025 en Colombia, según DIAN: Consulte montos y fechas

Declaración de renta 2025 en AGOSTO:

Para que el proceso de declaración de renta sea organizado y la plataforma no se caiga, la Dian se ha encargado de brindar plazos límites a los colombianos dependiendo el número de cédula o el NIT del RUT.

Así las cosas, las personas que tienen que cumplir con este proceso en el mes de agosto son quienes cuentan con cédulas terminas entre el 01 y 26. Pero estos plazos están distribuidos por días.

Ahora bien, en la última semana de agosto tienen que cumplir con esta obligación las cédulas terminadas entre el 17 y el 26

Agosto 25 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 17-18

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 17-18 Agosto 26 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 19-20

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 19-20 Agosto 27 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 21-22

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 21-22 Agosto 28 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 23-24

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 23-24 Agosto 29 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 25-26

Para conocer el calendario tributario completo, dé clic aquí o entre al siguiente enlace: Declaración de renta 2025: Fechas calendario tributario para personas naturales y a quiénes aplica