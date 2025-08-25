Bucaramanga acoge el primer encuentro de Economía Solidaria para fortalecer pequeños negocios

Bucaramanga

Este miércoles 27 de agosto Bucaramanga acogerá el Encuentro de Economía Popular y Solidaria, un espacio que reunirá a pequeños productores, tenderos, comerciantes, vendedores ambulantes, microempresarios, asociaciones y cooperativas de Santander.

La cita será en las instalaciones del Sena de la carrera 27, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., con entrada libre.

El evento es organizado por la Red Colombiana de Economía Popular y Solidaria y la Mesa Departamental de Santander, con apoyo de la Cámara de Comercio.

Incluirá ponencias de expertos nacionales, mesas de diálogo, una feria institucional con más de 40 entidades y actividades culturales.

Según Pedro Ángel Quintero Tirado, coordinador de la Red, se busca “reunir a todos los actores del sector para generar un espacio de encuentro, opinión y propuestas que fortalezcan este modelo económico como motor de desarrollo del departamento”.

Uno de los participantes será Francisco Herrera, de la Asociación Piedecuestana de Tenderos, quien destacó que este tipo de escenarios permiten visibilizar la fuerza del comercio popular y su aporte a la economía nacional.

“Los tenderos y pequeños comerciantes representamos más del 50% de la economía, pero hemos sido fragmentados y poco reconocidos. Este encuentro busca unificarnos, mostrar nuestra capacidad y construir bases para leyes que realmente beneficien al sector”, afirmó Herrera.

El encuentro también servirá como antesala del Segundo Encuentro Nacional de Economía Popular y Solidaria Comunitaria, programado para septiembre en San Gil, en las provincias Comunera y Guanentá; donde se recogerán insumos y propuestas para consolidar una agenda nacional en favor de los pequeños negocios y productores.

Con esta iniciativa Santander se perfila como pionero en abrir espacios de diálogo y fortalecimiento para pequeños negocios.