Cayó en Bucaramanga integrante de las disidencias de las Farc: enviaba oro a Dubái. Foto: Policía Mebuc.

Bucaramanga

La policía metropolitana de Bucaramanga confirmó que capturado en la capital santandereana un hombre identificado como Carlos Yanid Perilla Prieto o alias ‘firma’ de 33 años, articulador de finanzas del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte del Estado Mayor.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana en Bucaramanga, señaló que alias ‘firma’ “fue capturado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, integrante desde hace 7 años del bloque Magdalena Medio, facción Calarcá con experiencia militar y articulador de las finanzas criminales de esta estructura”.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el accionar delictivo de esta persona era consolidar el sistema de drogas en el Magdalena Medio y controlar las rutas del narcotráfico en Bolívar, Antioquia y Norte de Santander. Además, se encargaba de comprar material de guerra para alias ‘Richard’, cabecilla de finanzas del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte del Estado Mayor Bloques y Frentes.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, quien lo presentará ante un Juez para que le defina su situación judicial.